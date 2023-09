 I Copa São Pedro de Jiu-Jitsu acontece no dia 07 de outubro

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia irá realizar mais um grande evento para os fãs e amantes de esportes da cidade. No dia 07 de outubro, sábado, acontece a I Copa São Pedro de Jiu-Jitsu com equipes aldeenses na Escola Municipal Profª. Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-Militar. A competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, começa às 8h e será aberta ao público.

O secretário da pasta, Ricardo Ramos, destacou a importância do evento para o fomento à prática esportiva no município. “Para todos nós da equipe municipal de Esportes é uma realização enorme. Começamos a introduzir as artes marciais no Fest Verão e o resultado foi excelente. Eu iniciei a minha atividade competitiva no jiu-jitsu, então fico muito feliz em poder realizar esta competição. Vamos dar oportunidades a mais atletas de competir em alto nível e conseguir atender, principalmente, os atletas aldeenses. Esta será a primeira edição da Copa e nosso desejo é que seja a primeira de muitas”, afirmou.

A I Copa São Pedro de Jiu-Jitsu terá início às 8h com o Festival Infantil de Jiu-Jitsu, apresentando pequenos atletas de 3 a 7 anos no tatame. As categorias a partir de 8 anos começam logo após, no modelo de chaveamento. Vale ressaltar que a competição seguirá todas as normas do Livro de Regras da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e da Federação Brasileira Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF).

Os atletas que conquistarem o 1º, 2º e 3º lugar por categoria receberão medalhas. As três primeiras equipes que somarem o maior quantitativo de pontos serão contempladas com troféus pela organização do evento.

A Secretaria de Esportes e Lazer ressalta que as equipes de São Pedro da Aldeia terão preferência nas inscrições, no entanto, o evento poderá contar com a participação de equipes de outras cidades caso o quantitativo de vagas não seja preenchido.

A Escola Municipal Profª. Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-Militar está localizada na Rua Comandante Ituriel, s/nº, no bairro Fluminense.