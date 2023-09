O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 29

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, quer terceirizar o serviço de atendimento médico na cidade através da contratação de empresa especializada que vai asusmir o atendimento nas unidades de saúde. A licitação, de acordo com Edital, tem valor estimado de noventa milhões trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte Reais. O governo justifica a contratação milionária diante das dificuldades de contratação de pessoal e afirma que a terceirização atende ao princípio da economicidade e da eficiência diante do maior desafio para a gestão de saúde na atualidade: disponibilizar equipes em número adequado. A prestação dos serviços será realizada nas Unidades de atendimento Pré-hospitalar de Urgência e Emergência, Hospitais e Maternidade nas áreas de urgência e emergência para adultos; assistência hospitalar geral, clínico-cirúrgica adultos, assistência hospitalar obstétrica, neonatal entre outras.

Búzios

O vereador Samuel da Baike partiu para Buenos Aires. Dizem que Samuel estava meio estremecido com o prefeito, Alexandre Martins, mas em tempo fez as pazes com o prefeito.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva chegaram de Brasília nesta madrugada muito felizes. Segundo a dupla que foi atendida pelo o ministro dos Esportes, Fufuca, através do deputado federal, Gutemberg Reis, muito coisa vai acontecer.

São Pedro da Aldeia

O presidente do PT de São Pedro da Aldeia, Marcos Salaibe, garante que o PT de São Pedro da Aldeia vai ter candidatura própria de prefeito 2024. Petistas de nove municípios estarão reunidos neste sábado, dia 30, na Câmara de São Pedro da Aldeia, para discutir a eleição de 2024.

Arraial do Cabo

A banda Onze:20 está programada para uma apresentação especial na primeira edição da Feira Literária e Cultural de Arraial do Cabo, a LiterArraial, no dia 06 de Outubro, às 22h, no Palco Principal, localizado no Parque Público, na Prainha. Os sucessos que todos amamos, como “Pra você”, “Não vai voltar” e “Meu lugar”, entre muitos outros, certamente farão o público vibrar. Não esqueça de marcar esta data no seu calendário e convidar aquela pessoa especial para compartilhar essa experiência única! Promete ser um evento inesquecível!

Araruama

A pré-candidata a prefeita de Araruama, Daniela de Lívia, completou mais uma primavera está semana. A moça é madrinha da filha do casal da Educação. Parabéns!

Saquarema

Entre os dias 26 e 29 de setembro, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou a segunda oficina do Projeto Orla Saquarema. O Projeto Orla consiste em uma ação no âmbito municipal conduzida pela Prefeitura e pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU, buscando implementar uma política que harmonize e articule as práticas patrimoniais e ambientais, com o planejamento de uso e ocupação da orla costeira.