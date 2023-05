Idosa de 68 anos é sequestrada e morta em Cabo Frio

Um homem foi preso por policiais militares nesta quinta-feira (10), em Cabo Frio, suspeito de sequestrar e matar uma idosa de 68 anos, moradora da cidade. De acordo com a polícia, a vítima foi forçada a realizar saques financeiros da conta bancária.





Um outro homem que também teria participação no crime ainda não foi localizado. Um inquérito foi aberto para pedir o mandado de prisão do segundo suspeito.

A vítima foi identificada como Nely Cabral de Resende. Ela morava sozinha em um apartamento no bairro Braga.

Segundo a polícia, as investigações começaram após uma mulher que trabalhava com a vítima perceber o desaparecimento dela e comunicar à polícia.

Após levantamento de dados de inteligência, a equipe do Serviço Reservado da PM conseguiu identificar e localizar o suspeito.

Imagens de câmeras de segurança do prédio onde a idosa morava flagrou o momento em que ela saiu de casa acompanhada de um dos suspeitos no último domingo (7).

De acordo com amigos da vítima, ela ajudava financeiramente o homem e confiava muito nele que, inclusive, tinha a senha do cartão e a chave da casa dela.

O suspeito confessou o crime à polícia, afirmando que conhecia a vítima, que realizava pequenos serviços no apartamento onde ela morava e que teria aproveitado da confiança que tinha para sequestrar e forçar que ela fizesse saques da conta bancária.

Segundo a polícia, de domingo (7) até a terça-feira (9), os homens sacaram cerca de R$ 8 mil da conta bancária da vítima.



Nely estava desaparecida desde o último domingo e o corpo foi encontrado na noite desta quarta-feira (10) em uma região de mata, em Monte Alto, no segundo distrito de Arraial do Cabo, com a mesma roupa que aparece no vídeo saindo de casa.