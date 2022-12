Devido ao mau tempo, a inauguração da Casa do Papai Noel será adiada para amanhã (14/12).

O evento acontecerá a partir das 18h30, com apresentações artísticas de dança, concerto natalino, Auto de Natal e o tradicional desfile do Papai Noel pelas ruas do centro.

Então, anota aí:

🎅 Saída do cortejo do Papai Noel

🔸 18h30

📍 Praça Hermógenes Freire da Costa – Praia do Centro