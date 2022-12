Primeiro Futebol Solidário do Arena Paris Cabo Frio terá craques do futebol profissional

Amantes do futebol em Cabo Frio estão organizando o Primeiro Futebol Solidário do Arena Paris Cabo Frio 2022, sede do Paris Saint-Germain Academy.

O evento está marcado para a próxima sexta-feira (16), a partir das 18h, e vai contar com a participação de atletas e ex-jogadores do futebol profissional (veja lista abaixo). O futebol solidário é aberto ao público e o ingresso será um quilo de alimento não perecível. Todos os donativos serão entregues a famílias carentes.



“Nós fazemos parte de uma família de esportistas, com bastante atletas que deram certo, principalmente no futebol. A partir do momento que a gente assumiu o espaço aqui do Arena Paris, a gente viu que podia ajudar de diversas formas, porque trabalhamos com sonhos. A gente trabalha com escolinha de futebol, recebemos aqui atletas profissionais de alto rendimento, e vimos uma oportunidade de ajudar as pessoas de alguma forma, principalmente nesse momento de final de ano, nesse momento de Natal. Tanta gente não tem um alimento, não pode fazer uma ceia, então a gente juntou as forças de pessoas influentes que podem oferecer algo de bacana para essas pessoas”, disse Anderson Cesar Araujo da Silveira, que é personal trainer e coordenador técnico do PSG Academy Cabo Frio.

Entre os nomes que confirmaram presença estão Gabrielly Carvalho Louvain, Botafogo e Seleção Brasileira; Carlos André, Portuguesa Santista; JP, do Taubaté; Wendson, ex-Ceará e atualmente do Volta Redonda; Leandro Euzébio, ex-Fluminense; Leandro Gonçalves, do Ponte Preta; Rafael Navarro, do Palmeiras; André, ex-Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, Cuiabá, Sport Recife, etc; Alecsandro, ex-Botafogo, Ponte Preta, etc; e Fernando Bob, que jogou em clubes como Internacional, Fluminense e Ponte Preta.

A presença dos atletas também é uma forma de dar exemplo aos alunos da escola de futebol de como a profissão pode bater uma bola também com a solidariedade.

“Somos um centro poliesportivo e temos crianças que fazem vários tipos de esporte. Então, é um meio também deles poderem vivenciar isso, entender que o esporte pode mudar vidas e a gente também pode ajudar o próximo, não esquecer o lado humano”, disse Roberta Ribeiro de Souza Araujo, uma das organizadores do evento.

Serviço: