Incêndios destroem vegetação na praia do Forte e Ilha do Japonês, em Cabo Frio

Os banhistas que aproveitaram o dia de sol nas praias de Cabo Frio, neste domingo (17), foram surpreendidos com dois focos de incêndio em vegetação.

O primeiro começou por volta das 12h na Ilha do Japonês, ponto turístico bastante movimentado.

O segundo incêndio atingiu a vegetação no entorno da Praia do Forte, que ficou bastante movimentada neste fim de semana. Os bombeiros foram acionados por volta das 13h e combateram as chamas no local até as 15h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos nas duas ocorrências. Também não foram divulgadas informações sobre as possíveis causas do incêndio.