Uerj inaugura primeiro campus em Cabo Frio nesta quarta com os cursos de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai inaugurar o seu primeiro campus em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, nesta quarta-feira (20).

A cerimônia está prevista para as 9h no prédio da unidade, que fica na Rua Arizio Gomes da Costa, 186, no bairro Jardim Flamboyant, no Centro.

A Uerj traz para a cidade três cursos de ensino superior: Medicina, Geografia e Ciências Ambientais.

O evento de inauguração vai contar com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro; do reitor da Uerj, Mario Carneiro; e da superintendente de Unidades Estratégicas, Luanda Moraes.

O campus vai funcionar no prédio onde funcionavam cursos da Fundação Educacional da Região dos Lagos (Ferlagos) e chegou a haver disputa judicial pela ocupação do espaço. Também houve busca, segundo a Uerj, por novos locais. O Colégio Estadual Miguel Couto foi cogitado, o que gerou protesto por parte dos alunos.

Vagas oferecidas pela Uerj Cabo Frio

O novo campus vai oferecer 40 vagas para Medicina, 50 para Geografia e 50 para Ciências Ambientais.

As aulas já começam no primeiro semestre letivo de 2024.

A seleção dos candidatos ocorreu junto às demais graduações da UERJ, por meio do Vestibular Estadual 2024, realizado em junho deste ano.