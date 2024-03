Inscrições abertas para cadeirantes para o workshop “Rodas Encena” em Cabo Frio

By

A Prefeitura de Cabo Frio está com inscrições abertas para cadeirantes de todas as idades para o workshop de teatro “Rodas Encena” para atores e não atores. A atividade acontece em encontro único na segunda (25), no Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, das 17h30 às 20h30.

Para se inscrever é necessário enviar mensagem para o whatsapp (22) 99951.7331 informando que deseja participar da atividade. O cadastro é totalmente gratuito. A ação é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comud-PCD) e do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb.

“É importante perceber a arte teatral contemporânea e, especificamente, o teatro, que integra pessoas com deficiência numa perspectiva sociopolítica. A linguagem artística é um processo de ensino/aprendizagem no qual se constroem novos significados e saberes”, afirmou o secretário de Assistência Social, Diego Abílio Vogas.

A aula será ministrada pelo professor e psicodramatista, Anderson Macleyves, que também é vice-presidente do Comud-PCD, e vai contar também com participação da terapeuta comportamental, Stephany Antunes.

“O teatro é reconhecido como uma arte, através da qual pessoas com e sem deficiência interagem, comunicam, partilham experiências e valores culturais. Constitui, nesse sentido, um espaço de libertação e de estímulo à criatividade dos atores podendo, no caso de pessoas com deficiência, contribuir para a sua autonomia e emancipação social”, explicou o professor Anderson.