Inscrições para corrida da FAETEC começam nesta sexta-feira (25), em Arraial do Cabo 

Em parceria com a Superintendência de Esportes e Lazer de Arraial do Cabo, será realizada na cidade, no dia 6 de março, a Corrida da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica). O objetivo da prova de 5 km, com previsão de reunir cerca de 1000 participantes em 12 categorias, é promover o incentivo ao esporte.

A largada será às 8h, na unidade da Faetec, na Prainha. Quem participar das provas de corrida e caminhada receberá medalha. Os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino garantem premiação em dinheiro, R$ 500, R$ 300 e R$ 200.

As inscrições serão gratuitas, e começam na próxima sexta-feira (25). Serão disponibilizadas 150 vagas para moradores do município com inscrição presencial na quinta-feira (4), no Estádio Municipal e Hermenegildo Barcelos, a partir das 10h.

Na retirada do kit de participação com camisa, chip, número e medalha, é necessário levar 2 kg de alimentos não perecíveis, a serem doados às vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Estado. O kit será entregue dia 5, na Faetec Prainha, das 11h30 às 17h.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.ticketagora.com.br/e/FAETEC+EM+MOVIMENTO+-+ARRAIAL+DO+CABO-33213?tk_TA_14=SXlHRlBaVVo3OERyRHRRaTFES3NvZVN2JTJiMUNhMFE0V1MwV0JwWGEzMlF1VWs2JTJmZkRMWXZPQSUzZCUzZA2

Categorias:

0-19 anos

20-24 anos

25-29 anos

30-34 anos

35-39 anos

40-44 anos

45-49 anos

50-54 anos

55-59 anos

65-69 anos

Acima de 70 anos.