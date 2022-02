Procon de Cabo Frio realiza reunião sobre melhorias no setor elétrico de Tamoios 

O Procon de Cabo Frio realizou uma reunião nesta semana com a ouvidoria da Enel, para encaminhar uma série de problemas relatados pela população ao órgão de defesa do consumidor. Além da secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, participaram do encontro na terça-feira (22) a vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, e representantes do Procon de Rio das Ostras.

As principais denúncias levantadas são referentes ao atendimento itinerante mensal em Tamoios, consumidores com duas contas vencendo no mesmo mês e consumidores em bandeira vermelha.

De acordo com a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, algumas medidas serão tomadas pela Prefeitura para colaborar com a prestação do serviço.

“Iniciaremos um mutirão de poda de árvores na região de Tamoios, para evitar problemas com a fiação elétrica. Além disso, estamos cobrando da concessionária responsável a melhoria na prestação dos serviços, tanto no distrito de Tamoios como nos bairros da região central de Cabo Frio”, disse Cláudia Tavares.