Instituto Onda Azul realiza evento de criação da Rede de Mulheres da Pesca dos Sistemas Lagunares em Cabo Frio

No próximo sábado, dia 3, o Instituto Onda Azul realizará a criação da Rede de Mulheres da Pesca dos Sistemas Lagunares. O evento está programado para ocorrer em Cabo Frio e tem como objetivo reunir mulheres que tenham relação com as atividades de pesca. Essa iniciativa faz parte do Projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares (USSL), gerenciado pelo Instituto Onda Azul e em parceria com a Petrobras.

A criação da Rede de Mulheres da Pesca dos Sistemas Lagunares não se limitará a Cabo Frio; sua abrangência incluirá mulheres da pesca dos municípios de Maricá, Saquarema e São Pedro da Aldeia. Essa significativa iniciativa de fortalecimento do papel feminino na pesca visa promover o aspecto socioambiental, além de destacar a valorização e importância da presença feminina nas comunidades pesqueiras de todas as regiões abrangidas pelo projeto.

A formação da Rede de Mulheres da Pesca dos Sistemas Lagunares é uma construção coletiva que contemplou uma ampla gama de preocupações e desafios enfrentados pelas mulheres que dependem da pesca lagunar. Paula Neves, Assistente Técnica do Projeto USSL e uma das idealizadoras da Rede de Mulheres, relata como surgiu a ideia da Rede: “Por meio dessa iniciativa, buscamos promover a troca de experiências, facilitar a comunicação entre as mulheres da comunidade, gerar empoderamento e encontrar soluções para tornar o ambiente da pesca entre elas cada vez mais produtivo e independente. Compreendemos que o ambiente da pesca sempre foi predominantemente masculino, portanto, consideramos crucial criar a Rede de Mulheres com o objetivo de demonstrar que elas são reconhecidas e bem-vindas em nosso projeto”, explica.

O evento de criação da Rede de Mulheres contará com apresentações iniciais das mulheres da pesca. Em seguida, será realizada uma mesa redonda onde temas como saúde, bem-estar e empoderamento feminino serão abordados. Durante essa discussão, será apresentada a proposta de estrutura para a formação da rede, bem como os caminhos a serem seguidos. Serão realizadas reflexões sobre governança e a participação das mulheres nessas estruturas, abrangendo toda a dimensão do desenvolvimento da Rede.

Ao término do evento, haverá uma apresentação musical para celebrar a criação da Rede de Mulheres da Pesca dos Sistemas Lagunares. Quem desejar acompanhar a formação da Rede pode comparecer no próximo sábado (3) na Capatazia dos Pescadores, localizada na Praia da Siqueira S/N – Cabo Frio/RJ. O evento terá início às 10h e está previsto para encerrar ao meio-dia. É importante ressaltar que a participação é gratuita, e todas as mulheres que tenham envolvimento com a pesca lagunar em suas comunidades são convidadas a participar.



“O Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares é gerido pelo Instituto Onda Azul em parceria com a Petrobras. Participam também universidades como a UFF e a UFRRJ e entidades como a Cardume Socioambiental, Planett Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, Colônia Z-4, Colônia-Z24 e a Associação de Pescadores do Bairro de Itapeba.”