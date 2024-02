Operação resulta em apreensão de 600 cadeiras de praias em Arraial do Cabo

By

Uma operação realizada nesta sexta-feira (2) resultou na apreensão de quase 600 cadeiras de praia nas Prainhas do Pontal do Atalaia. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, teve como objetivo investigar denúncias feitas por banhistas de aluguel irregular de guarda-sol e cadeira.

O material estava escondido nas encostas, causando danos ao meio ambiente na Reserva Extrativista de Arraial do Cabo. No total, foram apreendidas 594 cadeiras de praia, 34 espreguiçadeiras, 365 guarda-sóis e 6 cavadeiras.

Todos os itens foram removidos e armazenados no depósito do ICMBio. É importante ressaltar que a praia é um espaço público, e ninguém deve se sentir obrigado ou coagido a alugar equipamentos. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (22) 99700 0311 ou pelo número do PROCON da cidade (22) 2622 1417.