Técnicos do Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro (Iterj) estarão nos Distritos de de Monte Alto, Figueira, e no Caiçara, entre os dias 01 e 05 de novembro, para realizar o processo de regularização fundiária no local.

As equipes estão devidamente identificadas pelas ruas realizando o cadastramento que conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Habitação.