Meia Maratona de Cabo Frio acontece neste domingo

No domingo (05) acontece a Meia Maratona de Cabo Frio com largada no principal cartão postal da cidade, a Praia do Forte, e um esquema de apoio está sendo alinhado pelo Governo Municipal para a prova. A largada acontece às 7h para os maratonistas dos 21km e às 7h30 para os competidores dos 10km e 5km.

O Governo Municipal vai apoiar na segurança e no ordenamento do trânsito, além de outros aspectos da competição. A Secretaria de Direitos Humanos e Segurança colocará cerca de quatro batedores, sendo dois para acompanhar o bloco principal de corredores e dois para o segundo bloco.

Devido ao percurso majoritariamente urbano, também haverá equipes da Guarda Civil Municipal nos principais cruzamentos da cidade.

Pela Secretaria de Saúde haverá a cessão de duas ambulâncias com maqueiro, enfermeira e condutor enquanto a organização do evento vai disponibilizar um médico cardiologista. Um dos veículos vai ficar no ponto de largada/chegada dos corredores e outra na altura da Ponte Feliciano Sodré.

Já a equipe de Fiscalização de Posturas ficará de prontidão na orla da Praia do Forte para atender qualquer necessidade e a Superintendência de Defesa Civil ficará baseada no bairro Passagem com agentes e viaturas

As equipes da Comsercaf farão a limpeza normalmente das ruas que integram o trajeto, porém antes do horário de largada da prova. Durante a competição, não haverá atuação da autarquia.

Meia Maratona vai percorrer principais pontos de Cabo Frio

A edição deste ano faz homenagens à história e ao patrimônio do município, que é o sétimo mais antigo do Brasil, com a identidade da competição em alusão ao Ciclo do Sal, a exemplo de troféus, medalhas e camisetas.

O percurso partirá da Avenida Litorânea e seguirá pela Avenida do Contorno, Avenida Assunção, Boulevard Canal, Orla do Portinho, monumento do Anjo Caído, Avenida Novo Portinho, Avenida Henrique Terra, Avenida Excelcior, Orla da Praia das Palmeiras, Avenida do Canal Palmer e Igrejinha da Praia do Siqueira, sendo a volta no trajeto contrário.

A corrida é dividida entre as categorias “Individual Masculino” e “Individual Feminino”, nas seguintes modalidades: 21 km (solo), 10 km (solo) e 5 km (solo).

Haverá entrega de troféus para os três primeiros colocados (feminino e masculino), considerando-se todas as faixas etárias (categoria geral). As colocações serão definidas através de sistema de aferição por chip com o tempo bruto dos atletas.

Além disso, na prova de 21km, os primeiros três colocados em cada faixa etária também ganham troféu: até 24 anos; 25 a 34 anos; 35 a 44 anos; 45 a 54 anos; 55 a 64 anos; 65 a 70 anos; acima de 71 anos. O atleta que for premiado no geral não receberá troféu por uma possível vitória na prova de 21km.