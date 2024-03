Joãozinho Carrilho agora é vice de Rafael Aguiar nas eleições suplementares de Búzios

Na última sexta-feira, dia 15, em convenção do PL, em Armação dos Búzios, o Governado do Rio, Claudio Castro, expressou seu desejo de que de João Carrilho fosse vice de Rafael Aguiar, o prefeito interino, nas eleições de 28 de abril.

A convenção contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e de Altineu Cortes, presidente estadual do Partido Liberal.

No último sábado, dia 16, durante a convenção do PRD, em Búzios, João Carrilho, o Joãozinho, que havia declarado ser pré-candidato a prefeito, anunciou sua decisão de se unir ao prefeito interino Rafael Aguiar.

“Se vocês tem alguma dúvida sobre essa escolha, me procure. Vamos conservar com as pessoas, vamos conversar com o nosso grupo. Vamos mostrar que essa é a melhor opção para Búzios, nesse momento. Meu amor por Búzios sempre foi motivo das minhas escolhas e decisões”, disse João.

Esta mudança surpreendeu parte significativa da comunidade buziana.