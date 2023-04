Jovem que morreu 12 dias após ser encontrada queimada em praia de Arraial do Cabo é enterrada em Araruama

Foi enterrada nesta terça-feira (25) em Araruama a jovem de 19 anos que morreu no domingo (23) depois de ficar 12 dias internada após ser encontrada com 70% do corpo queimado em uma praia no distrito de Pernambuca, em Arraial do Cabo.

A vítima, identificada como Nayra Jeovana Coutinho de Souza, chegou a ficar internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu. O velório começou na noite desta segunda-feira (24) e o sepultamento foi por volta de 12h30 no Cemitério de Banqueiros, em Araruama.

Investigações

A Polícia Civil investiga o caso e, a princípio, as investigações apuram se o crime foi cometido após uma tentativa de assalto em Araruama. A vítima estaria com uma amiga quando foi assaltada.

Segundo depoimento da amiga da vítima à polícia, as duas estavam em um carro na RJ-124, a Via Lagos, quando pararam para ir ao banheiro em um estabelecimento. Dois suspeitos teriam aparecido em uma moto e rendido as duas e obrigando que elas voltassem para o carro e seguissem pela Estrada de Praia Seca, em direção à Praia do Pneu, em Arraial do Cabo.

Ainda de acordo com informações obtidas pela polícia, quando chegaram ao local, os suspeitos teriam obrigado a amiga a dar golpes de faca na vítima e jogaram um líquido inflamável no corpo da jovem, colocando fogo em seguida.

A amiga conseguiu fugir do local e foi à delegacia de Araruama, denunciar o caso.

A investigação começou a ser realizada com a equipe da delegacia de Araruama, mas uma decisão do Ministério Público determinou que as investigações fossem concluídas por policiais de Arraial do Cabo, onde o crime aconteceu.

As investigações seguem em andamento. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito foi identificado ou preso.