Começou o julgamento do recurso contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins e Miguel Pereira, por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2020.



A Corte Regional determinou a realização de novas eleições para os cargos no dia 28 de abril.

O julgamento foi interrompido no TSE por um pedido de vista apresentado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques.

Acompanhe: