Livro com histórias de Arraial do Cabo destaca-se em lançamento com capítulos sobre fábrica de baleias

Após o sucesso de “K-36 – O Zeppelin que Caiu no Cabo”, publicado pela Editora Sophia, o autor cabista Leandro Miranda esticou sua rede de pesquisas para encontrar outros preciosos detalhes, curiosidades e fatos sobre Arraial do Cabo. O resultado é o lançamento do livro “Histórias do Arraial e a Fábrica da Baleia”.

O livro mergulha na história de Arraial, explorando suas fases de desenvolvimento, mudanças políticas e contexto cultural, culminando no intrigante caso da instalação da fábrica japonesa Taiyo, nos anos 1960, no bairro que viria a ser conhecido como Baleia.

O evento de lançamento ocorreu hoje (15), no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, na Praia dos Anjos, e contou com a presença de moradores, turistas e autoridades locais.

Para adquirir um exemplar, visite o site da @sophiaeditora ou o sebo O Sarau próximo ao cartório eleitoral.