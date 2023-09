Mais de 800 toneladas de lixo são recolhidas em Cabo Frio no feriadão da Independência 

A cidade de Cabo Frio recebeu milhares de turistas no feriadão da Independência do Brasil. O município que já é destino dos turistas pelos atrativos naturais ainda recebeu dois grandes eventos: a 18ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ e a 17ª edição do Festival Internacional de Dança, movimentando ainda mais a cidade. Com tantos visitantes, a produção de lixo também foi grande. Segundo a Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf), 841,5 toneladas de lixo foram recolhidas entre quinta-feira (7) até a manhã da segunda-feira (11).

A autarquia montou um esquema reforçado para garantir a limpeza e ordenamento da cidade. No primeiro distrito o recolhimento foi de 644,55 toneladas e no segundo distrito 107,95 toneladas. Nas praias o total foi de 89,09 toneladas.

“O trabalho das equipes foi incansável durante todos os dias do feriado. Além da varrição das vias que começava ainda na madrugada, o setor de coleta de resíduos trabalhou praticamente 24 horas por dia, principalmente no Centro e na Praia do Forte, local de maior concentração dos visitantes”, explicou a presidente da autarquia, Patrícia Brandão.

Na Praia do Forte, Passagem, Boulevard Canal, Braga, Algodoal, Peró, Praia das Conchas e Ilha do Japonês o serviço de varrição foi realizado por 127 servidores, distribuídos em dois turnos.

A coleta de lixo teve o suporte de 100 servidores por dia. A ação também teve apoio de dois tratores, um caminhão truck e um barco recolhendo o lixo da Ilha do Japonês, além de uma pick-up. Sete caçambas e 15 lixeiras instaladas em pontos estratégicos e fixos ajudaram no descarte correto dos resíduos.

Em Tamoios, a coleta de lixo teve um efetivo de aproximadamente 60 servidores por dia, distribuídos em dois turnos. O trabalho contou ainda com o auxílio de cinco compactadores, duas caminhonetes de apoio, três retroescavadeiras e três caminhões truck. A equipe de varrição ganhou reforço com o remanejamento dos servidores da roçada da grama, que atuaram em locais estratégicos de maior movimento durante o feriado prolongado.