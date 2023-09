Praia do Ubás, em Iguaba Grande, vai ganhar estrutura para concorrer ao selo Bandeira Azul

A Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, está a cada dia mais perto de ser a primeira praia lagunar a receber o selo ambiental da Bandeira Azul! Nesta segunda-feira (11), foi realizada uma vistoria técnica com as secretarias de Meio Ambiente, Obras, Serviços Públicos e Turismo, junto à coordenadora do Programa Bandeira Azul na Região dos Lagos, Paloma Árias. O intuito foi a preparação final do trecho que receberá a Bandeira Azul no mês de dezembro.

São diversos pontos que já estão sendo cumpridos para receber o selo. Além da qualidade da água, devem ser feitos diversos investimentos na infraestrutura do local, como acessibilidade, implantação de banheiros, urbanização da orla, estacionamento e outros.

Portanto, o local vai receber banheiro com acessibilidade, esteira para PCD, cadeira guarda-vida e chuveirão. Também foi debatido sobre a sinalização com boias para a navegação de barcos e motos aquáticas.

O Programa Bandeira Azul é selo ambiental internacional concedido às praias que cumprem critérios e padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.