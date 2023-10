Maricá: Repórter da InterTV sofre importunação sexual em entrada ao vivo

A repórter Bianca Chaboudet, da InterTV, filiada a TV Globo, foi vítima de uma agressão ontem, dia 02, enquanto fazia uma entrada ao vivo de Maricá para a segunda ediçao do telejornal RJ-TV. Um homem tentou beijá-la a força.

O diretor de jornalismo da emissora, Rolf Danziger, em nota, classificou o episódio de um ato inaceitável de violência, desrespeito e repudiou veementemente o ataque. O jornalista ressaltou que o ato covarde não é apenas um ultraje contra Bianca, mas uma afronta a todas as mulheres e todos os jornalistas que estão na linha de frente da notícia.

Rolf pontuou ainda que a INTER TV tomará todas as medidas para garantir que o agressor responda por seu crime perante a lei.

A emissora vai fornecer todas as informações e imagens necessárias para que as devidas providências legais sejam tomadas. Ele lembra que a liberdade de imprensa é um pilar da democracia e não serão tolerados qualquer forma se violência, assédio e desrespeito.

Após o episódio, que segundo as novas normas penais, pode ser considerado importunação sexual, a jornalista fez um desabafo em seu perfil no Instagram.

“Pois é, hoje passei pela primeira vez por esse tipo de situação. Estava em uma praça, comércio funcionando, ao vivo e uma pessoa aleatória passou e tentou me dar um beijo no rosto”, iniciou Bianca. “Só eu sei o quanto me desestabilizou pra continuar a notícia. Minhas pernas ficaram bambas. Ele ainda parou atrás do meu equipamento e falou mais algumas coisas que não consegui ouvir por ter continuado a notícia. Foi uma sensação horrível”.

A repórter ainda agradeceu a equipe que estava com ela na externa e também no estúdio pelo apoio e preocupação. “Quero agradecer imensamente ao fotógrafo Julius Costas que saiu correndo de onde estava pra saber se eu estava bem. Aos amigos que estavam apresentando e coordenando o jornal, e que na mesma hora me mandaram mensagem. Aos amigos da InterTV como um todo e a todos que mandaram mensagens. Estou bem! Um pouco assustada ainda, mas bem!”, escreveu.

“Aproveito a oportunidade pra dizer que todo tipo de invasão nas entradas ao vivo são muito ruins! Deixa o repórter numa situação de vulnerabilidade, perdido no conteúdo que quer passar pro pessoal que está assistindo”, concluiu.