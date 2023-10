O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 03

Cabo Frio

Vinte e um refletores de led recentemente instalados na Ponte Deputado Marcio Corrêa, que liga a Avenida Wilson Mendes ao bairro Itajuru, foram furtados, no último fim de semana. A Companhia de Desenvovimento de Cabo Frio – COMSERCAF – vai instalar novos refletores depois da pintura da ponte, prevista para começar nesta terça-feira com término até sexta. Esse foi o terceiro furto em menos de seis meses. A prefeitura tinha instalado na semana passada 136 refletores. O vice-presidente da autarquia, Júlio Lourenço, fez o registro de ocorrência na Delegacia, na tarde de ontem, e reforçou a importância da colaboração dos moradores para a conservação do patrimônio público. Ele pediu a ajuda da população que denuncie não só os furtos de lâmpadas, mas também de cabos de energia.

Búzios

O atendimento presencial no cartório eleitoral de Búzios está suspenso até o próximo dia 13 em função de obras de manutenção realizadas no local. A suspensão do atendimento não afeta a prestação dos serviços eleitorais, disponíveis de forma 100% on-line, no site do TRE. Eleitores do município que não tenham acesso aos serviços on-line podem buscar atendimento presencial em qualquer zona eleitoral do estado. Os prazos processuais cíveis que se iniciam ou se completem nos dias da suspensão ficam automaticamente prorrogados para o dia 16, assim como os prazos processuais. O TRE dispõe ainda de um serviço de atendimento telefônico, o Disque TRE, que funciona de segunda a sexta, das onze da manhã às sete da noite, para tirar dúvidas de eleitores. É possível saber como pagar uma multa, entender os procedimentos para atualização cadastral, assim como alteração de domicílio eleitoral no (21) 3436-9000.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo se prepara para dar vida à sua primeira Feira Literária e Cultural, a LITERARRAIAL. De 5 a 7 de outubro, a partir das 10h, no Parque Público Hermes Barcelos, localizado na Prainha. O evento vai contar com uma área coberta com mais de 300 metros quadrados destinada aos stands de livros, outra para a exposição cultural, um auditório, praça de alimentação, área de recreação e dois palcos. Além disso, o evento oferecerá uma rica programação com mais de 40 horas, com a presença confirmada de vários cantores.

São Pedro da Aldeia

A ex-vereadora, Bia de Guga, foi vista no segundo distrito de Tamoios, visitando a unidade móvel de atendimento da mulher. Na verdade estamos no mês de outubro, que lembra a prevenção ao câncer de de mama. A moça tá espertinha.

Araruama

Fogo no parquinho em Araruama. O vereador Magno Dheco voltou a repetir discurso na Câmara na sessão desta terça-feira (03) e já falou que não vai pedir desculpas a ninguém. Do outro lado tem gente dizendo que a vereadora Penha Bernardes pode preparar uma Moção de Repúdio para o colega de Câmara.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Júnior Bombeiro está querendo pular do MDB. O moço estaria de malas prontas para o PSD, mas um “anjo” já falou que ainda não é hora de mudança.

Saquarema

Nesta semana, o Emprega Saquá está com 41 vagas de empregos com salários que variam entre R$ 1.302,01 e R$ 3.906,00. Confira as vagas e saiba como se candidatar em nosso site. Acesse agora: https://www.saquarema.rj.gov.br/emprega-saqua/