Maycon Siqueira assume como Secretário Municipal de Turismo em Búzios

Nesta semana, o prefeito interino Rafael Aguiar empossou Maycon Siqueira como o novo secretário de Turismo da cidade. Cristiano Marques de Oliveira, que anteriormente liderava a pasta, agora se afasta temporariamente devido a questões de saúde, estando em licença e precisando deixar o cargo para se submeter a um procedimento cirúrgico.

Cristiano Marques, expressou seu compromisso contínuo com a cidade durante esse período de transição: “Após um breve período de afastamento por motivos de saúde, retornei para contribuir com a cidade durante essa transição com o novo secretário. Em uma conversa com o prefeito interino, me coloquei à disposição para colaborar pela cidade. Durante minha recuperação, continuo à disposição para trabalhar para o nosso município.”

Maycon Siqueira é advogado com experiência em cargos públicos e afirmou que manterá o planejamento da pasta, destacando: “É uma honra em ser escolhido para liderar uma área tão importante na administração municipal”.