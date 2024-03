O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Búzios

A ex-vereadora de Búzios, Gladys Nunes, anunciou, ontem, que é pre-candidta a prefeitura de Búzios nas eleições suplementares de abril e que, caso eleita, vai instalar uma auditoria independente na prefeitura para apurar o rombo nas contas públicas. Gladys prometeu denunciar quem roubou, quem facilitou, quem compactuou com desvios e levar todos a justiça. Segundo Glçadys, é preciso responsabilizar aqueles que transformaram a prefeitura num negócio de família e fizeram do dinheiro público uma farra entre amigos. A ex-vereadora vai disputar a convenção do Solidariedade com o também pré-candidato Leandro de Búzios. Ela disse que quer ser a opção dos que não suportam mais o mesmo grupo buscando o poder a qualquer preço e lembrou que todos os prefeitos eleitos de Búzios foram condenados por corrupção.

São Pedro da Aldeia

Os usuários do transporte público de São Pedro da Aldeia devem estar atentos. A partir desta sexta-feira a linha 516 Farmácia Velha terá um incremento no itinerário. Ao subir a Estrada do Pau Rachado, o ônibus vai virar à esquerda na Rua da Farmácia Velha, para então retornar à Rodovia RJ-140. Com a atualização no trajeto, os moradores serão beneficiados com a ampliação da rota, reduzindo o deslocamento para o ponto de ônibus. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destaca que a alteração no trajeto, incluindo mais uma rua, visa atender melhor a população daquela localidade. A população pode consultar os horários dos coletivos no site da Prefeitura clicando na aba “Serviços” e, em seguida, “Linhas de Ônibus”. Os horários de circulação de cada linha estão separados por dias úteis e por finais de semana e feriados. A prefeitura de

Cabo Frio

Cabo Frio realiza, neste sábado, a primeira edição do ano da ação social “Cras na Praça”, que acontece na Praça das Dunas, das nove da manhã ao meio-dia, com oferta de vários serviços à população. A programação vai contar com agendamento para retirada de RG com DETRAN; emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito; agendamento e orientação do Cadastro Único; atendimento com assistente social; aferição de pressão arterial; emissão de cartão de estacionamento para idoso e corte de cabelo.

Além da Secretaria de Assistência Social, participam dpo evento a Secretaria do Idoso e as superintendências de proteção Social Básica e de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência. A atividade é uma iniciativa da Prefeitura de Cabo Frio, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), do Manoel Corrêa.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo sediará mais uma etapa mundial de stand up paddle na praia do Pontal, nos dias 8, 9 e 10 de março. A cidade foi escolhida devido à sua beleza natural e clima tropical litorâneo, com praias consideradas algumas das mais belas do mundo. O esporte no Brasil vive um momento incrível e empolgante. Com eventos de grande porte, como o Aloha Spirit Festival, atraindo mais de 500 praticantes em média a cada etapa, fica evidente a popularidade e o entusiasmo em torno desse esporte. Além disso, o stand up paddle é um dos dez novos esportes individuais que mais atraem praticantes, o que destaca seu apelo e impacto positivo na sociedade. Não é à toa que o SUP é o esporte aquático que mais cresce no mundo.

Iguaba Grande

Ninguém tem dúvida de que Fabinho Costa, é o pré candidato do prefeito, Vantoil Martins, para a eleição de outubro. A grande curiosidade paira sobre o nome que vai formar chapa com Fabinho para vice. Segundo informações, a fila na Câmara é prá lá de grande. E agora?

Araruama

Ontem o pai da prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, completou 80 anos. Livia aproveitou a data para fazer uma homenagem ao senhor Ronaldo. “Sou grata a Deus pelo privilégio de tê-lo como pai, homem honrado, íntegro e ético.

Desejo a você meu pai muita saúde, felicidades e vida longa”, disse.

Saquarema

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública – SMSOP de Saquarema, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema – COMPDEC, recebeu na terça-feira, 27 de fevereiro, a visita operacional da Defesa Civil Estadual. O novo Coordenador da Regional da Baixada Litorânea – REDEC, Ten. Cel. Marcos Rodrigo Neiva da Silva, e os Auxiliares Técnicos, Sub. Ten. José Renato Rodrigues de Miranda e Sub. Ten. Marcus Dothávio, visitaram o município para alinhar os procedimentos operacionais e administrativos e conhecer as demandas relacionadas às áreas de risco, além de orientar quantos aos novos procedimentos adotados pelo Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. A visita técnica também teve por objetivo conhecer a estrutura da Coordenadoria Municipal de Saquarema, bem como orientar e dirimir eventuais dúvidas sobre os processos de Gestão na Proteção e Defesa Civil.