Corpo de um homem é encontrado amarrado no domingo, dia 21, na rua Guaraná, no bairro Colinas do Peró 3, em Cabo Frio.

A vítima é Vinícius Pimentel, de 32 anos, foi encontrado com as mãos amarradas e com marcas de disparos de arma de fogo, concentradas na região da cabeça.

Vinicius era morador da cidade de Arraial do Cabo e deixa uma mulher é uma filha. O caso foi registrado na (126ªDP) de Cabo Frio.