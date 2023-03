Morador de São Pedro da Aldeia, que já estudou em escola pública de Arraial, é aprovado em Harvard

O ex-aluno da Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar, David Richer, foi aprovado para Mestrado na Universidade de Harvard, a mais antiga e conhecida instituição de ensino superior dos Estados Unidos.

David é de São Pedro da Aldeia, mas estudou em escola pública praticamente a vida inteira, inclusive na Rede Municipal de Arraial do Cabo. O jovem se formou médico em 2021 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Macaé) e desde então tem atuado e desenvolvido políticas voltadas para o campo da saúde mental e pretende ocupar uma posição de liderança na saúde pública no Brasil.

O mestrando, que vem de uma família humilde, em que a mãe trabalhava como cozinheira e o pai na coleta de reciclagem, fala sobre a importância dos estudos e de não desistir dos sonhos.



“Dizer apenas não desista do seu sonho pode parecer uma frase clichê e não muito útil, porque é bem difícil continuar batalhando pelo que você tanto acredita. Eu diria que, além de acreditar em você, cerque-se de pessoas que te estimulem a ir mais longe. Pessoas que estarão com você quando você receber um “Não”. Como mencionei, isso vai acontecer muitas vezes. São portas que se fecham e outras que se abrem. E são nessas portas que se fecham que você vai mais precisar de alguém que fale “Sim, eu acredito que você consegue”. Eu gosto muito de uma frase de um dos meus escritores favoritos, Guimarães Rosa, que usei no meu discurso de formatura: “O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” Haverá muitos momentos em que você irá pensar em desistir. Mas acredite! Acredite nos seus sonhos e se cerque de pessoas que acreditem em você. Pessoas que vão falar para você tentar novamente. E sou muito grato por ter tido essas pessoas ao meu lado. Com certeza, isso fez toda a diferença para chegar onde eu cheguei. Fez toda a diferença para que meu sonho se tornasse realidade”, afirmou David.