Moradora de São Pedro da Aldeia participa de reality de confeitaria no GNT

O 12º episódio da 10ª temporada do reality de confeitaria ‘Que seja Doce’, que será exibido pelo GNT nesta terça-feira (26), às 20h45, vai contar com uma representante da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Jéssica Mendonça, de 31 anos, é de São Pedro da Aldeia e estará na competição com a ajudante Tamires Bastos, uma amiga de Uberlândia (MG). Elas vão disputar com outras duas duplas o título de confeiteiro mais doce.

Jéssica é conhecida nas redes sociais como JessiCandies. A criadora de conteúdo digital e youtuber já atingiu mais de 570 mil visualizações na plataforma de vídeo. Ela expressa a felicidade de participar do programa ao lado da amiga e diz que o reality foi uma inspiração quando começou a trabalhar na área.



“Quando iniciei na confeitaria eu assistia esse programa com minha amiga Tamires para aprender dicas do universo doce. Hoje, faremos parte dele. Nunca desista! O percurso não é fácil e é feito de muitos erros, mas os acertos também acontecem!”, conta Jéssica.

A trajetória de Jéssica no mundo da confeitaria começou há cerca de 9 anos, como uma forma de buscar renda extra. Mesmo com poucos recursos, ela tinha vontade de fazer acontecer. E, hoje, olha para trás e conta com orgulho a sua história.

“Um dia iniciei na confeitaria sem saber muito bem o que estava fazendo e improvisando com o que eu tinha em casa. Eu só sabia que amava fazer e comer doces. Hoje, ensino pessoas que estão começando a vender doces com o que aprendi nesses longos anos. Me sinto grata e abençoada por isso!”, refletiu a confeiteira em suas redes sociais.

Os primeiros produtos foram mini tortas e bolos no pote, que vendia na cidade de Arraial do Cabo. E Jéssica passou a fazer bolos decorados por encomendas, enquanto a paixão ia aumentando.

Formada em comunicação, Jéssica uniu o amor por doces a sua área de formação, criando um canal no YouTube para ensinar dicas simples de confeitaria e receitas fáceis para quem quer começar a fazer e vender. Improvisos, utensílios básicos e baixo investimento são pontos fortes do conteúdo. Seu vídeo com maior alcance na plataforma chega a somar aproximadamente 250 mil visualizações.

