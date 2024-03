ViaLagos repassou em 2023 mais de R$10 milhões para Rio Bonito, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia

A CCR ViaLagos, que administra a ViaLagos, a RJ-124, ligação entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, repassou no ano de 2023, R$ 10.822.693,48 aos municípios de Rio Bonito, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, que margeiam o seu trecho de concessão, por meio do pagamento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), que incide sobre a tarifa de pedágio. O recurso é destinado aos cofres municipais, mensalmente, e contribui com as demandas das prefeituras, que podem investir em serviços essenciais para população, como saúde, segurança e educação, gerando uma cadeia extremamente positiva para o desenvolvimento socioeconômico das cidades.

O valor total, recolhido a partir de alíquota que compõe a tarifa, é repassado aos quatro municípios de forma proporcional (quadro abaixo) a extensão do trecho da rodovia em cada município.

Além do repasse de impostos aos municípios e dos constantes investimentos na melhoria da infraestrutura da rodovia, a CCR ViaLagos contribui para transformar a realidade e o futuro das salas de aula de seis municípios da região por meio do Programa Caminhos para a Cidadania, gerenciado pelo Instituto CCR. Realizado em conjunto com as secretarias municipais de educação de Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, o programa investe na qualificação do professor do 1º ao 5º ano da rede pública, oferecendo materiais, cursos on-line e estratégias alinhadas à BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que abordam temas como alfabetização, cidadania, cultura digital, diversidade, educação financeira, segurança no trânsito, educação ambiental, saúde mental, para melhorar a qualidade do ensino.

Municípios beneficiados com o ISS da CCR ViaLagos