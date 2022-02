Moradores de Botafogo, em Cabo Frio, protestam pelo segundo dia consecutivo

Moradores de Botafogo, em Cabo Frio, interromperam, nesta quarta-feira, dia 09, o trânsito na Rodovia Amaral Pexoito em protesto contra a situação de abandono da estrada Trimumu, a chamada Estrada da Restinga.



Os manifestantes atearam fogo a galhos e pneus. O trânsito ficou parado.



Polícia tenta dispersar a população com gás de pimenta nesta quinta



Hoje, dia 10, eles voltaram a protestar e a policia está no local.

Ontem os moradores do bairro já haviam protestado depois que um Ônibus atolou em meio a lama em imenso buraco.



Moradores dizem que já encaminharam dezenas de ofícios ao governo e que foram informados que não há recursos para obras no bairro no momento. Motoristas estão sendo convidados a desviar por dentro do bairro para conhecer a situação das ruas do Botafogo.