Procon de São Pedro da Aldeia descartou mais de 120kg de produtos impróprios para consumo de restaurante e açougue

O Procon de São Pedro da Aldeia organizou uma operação especial para apurar denúncias em três estabelecimentos do município na quarta-feira (09). Os agentes fiscalizaram um restaurante e um açougue da cidade, que foram autuados por apresentarem alimentos impróprios para consumo, e um posto de combustíveis, onde não foram encontradas irregularidades.

Durante a operação, o Procon descartou mais de 120kg de produtos impróprios para consumo, entre carnes bovina, suína e de frango, que foram inutilizados após perícia de local. No açougue, foram encontrados produtos vencidos, sem especificações e mal armazenados. O responsável foi encaminhado à delegacia de São Pedro da Aldeia (125ª DP).

A fiscalização no restaurante encontrou produtos vencidos e sem especificações, além da ausência de alguns documentos obrigatórios. Os dois estabelecimentos foram autuados e possuem um prazo de 15 dias para apresentarem defesa em processo administrativo.

Além de fiscalizar os estabelecimentos, a ação também teve como objetivo averiguar documentos inerentes à legalização da atividade comercial. No posto de combustíveis, os agentes apuraram a qualidade do produto na bomba, possíveis práticas lesivas, como pressão abaixo do regulamentado nas bombas de GNV, se o consumidor está, de fato, adquirindo a quantidade abastecida e se os produtos estão adulterados. Também foi realizado um teste de bomba baixa e proveta.

De acordo com o coordenador do órgão, Márcio Lisboa, nada foi encontrado no local. “O Procon de São Pedro da Aldeia também apura a prática de preços pelos postos de combustíveis e se a publicidade de tributos está exposta aos consumidores de modo a esclarecer a composição do preço final pago”, explicou.

Testes não apontaram irregularidades no local

Para o envio de denúncias e esclarecimentos de eventuais dúvidas, a população aldeense pode entrar em contato com o Procon por meio de ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp no número (22) 2627 6086.