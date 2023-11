Mulher causa pânico ao invadir ônibus e jogar álcool nos passageiros e motorista em Arraial do Cabo

Uma mulher deixou motorista e passageiros em pânico na manhã desta quinta-feira (2) ao embarcar num ônibus da linha 341, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, e jogar álcool neles, segundo relatos de quem estava dentro do coletivo.

Os passageiros disseram que a mulher estava armada e, após jogar álcool nas pessoas, pediu que descessem pois colocaria fogo no veículo. O motorista abriu as duas portas e todos correram.

“Ela jogou álcool em mim e nas minhas amigas. Quando sacou a arma mandou todo mundo descer do ônibus que ela ia botar fogo. O motorista conseguiu abrir as duas portas todo mundo saiu correndo e ela fugiu. Estava de touca no rosto”, disse uma das passageiras em rede social.



“Meu genro estava no ônibus com minha neta e ele disse que o ônibus parou em frente a conveniência aqui perto da minha casa aí uma mulher subiu no ônibus estava usando uma touca colorida e quando ela subiu ela puxou a touca e começou a jogar álcool no motorista e nos passageiros que estavam na frente. Todos os passageiros começaram a correr para a porta do ônibus para fugir e alguns passageiros que prestaram mais atenção disseram que a mulher também estava armada, depois ela desceu e saiu andando”, contou um morador.

Investigação

A Polícia Civil disse que investiga o caso e, nesta sexta-feira (3), corrigiu uma informação. Disse que um celular foi encontrado no ônibus, mas o aparelho não era da mulher que jogou álcool, como se pensava a princípio, e, sim, de uma passageira, que já buscou o celular na delegacia. A mulher segue sendo procurada pela polícia, que está analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas.

Até a última atualização desta reportagem, duas pessoas haviam sido ouvidas: o motorista e uma passageira. Ambos declararam que a mulher entrou no veículo e colocou uma espécie de máscara para tampar o rosto. Eles confirmaram que, nesse momento, pediu para todos descerem, dizendo que atearia fogo no ônibus e jogou álcool em gel nas pessoas, fugindo em seguida.

A Auto Viação Salineira, responsável pela linha, emitiu nota sobre o ocorrido.

“A Auto Viação Salineira informa que na manhã desta quinta-feira (02), uma mulher embarcou em um ônibus da linha 341 – Arraial X Figueira (via Sabiá) e tentou atear fogo no coletivo utilizando um vidro de álcool Gel. Ninguém ficou ferido e o caso foi registrado na Delegacia Policial de Arraial do Cabo. A Salineira repudia veementemente a ação criminosa que interfere diretamente no direito de ir e vir das pessoas e afirma que está colaborando com as autoridades policiais na identificação da criminosa”.