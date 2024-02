Mulher é baleada nas proximidades da Praia do Forte, em Cabo Frio

Na noite de segunda-feira, dia 19, uma mulher foi baleada na comunidade Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

A vítima, atingida por dois disparos: um nas costas e outro nas nádegas. Ela foi identificada como a esposa de um conhecido traficante do próprio local, do Buraco do Boi, que atualmente se encontra preso, no Rio.

Segundo informações, o líder do tráfico local, marido da vítima, havia deixado a mulher responsável pelos negócios ilícitos da comunidade após sua detenção.

Após o incidente, a mulher foi prontamente socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde recebeu os primeiros socorros. Devido à gravidade de seus ferimentos, com uma das balas ainda alojada nas costas, está prevista sua transferência para o Hospital Central de Emergências (HCE), visando um atendimento mais especializado.

A Polícia Militar, que atuou no socorro à vítima, confirma que o caso será registrado e investigado pela 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.