Musa e Mister Iguaverão são escolhidos durante a 3ª Expo Moda Praia de Iguaba

Nos dias 19 e 20 de janeiro, a Praia de Cidade Nova vai ser palco da 3ª edição da Expo Moda Praia. O evento conta com programação musical, desfile e estandes de moda praia e mais uma edição do concurso que premiará a Musa e o Mister Iguaverão 2024.



Os interessados em participar do concurso Musa e Mister Iguaverão 2024, deverão ser maiores de 17 anos e morar em Iguaba Grande. As inscrições iniciam nesta segunda (15) e vão até a próxima quinta (18), através do preenchimento do formulário on-line e envio dos documentos solicitados. No link: https://forms.gle/1tB2boFJMvsS82fa9