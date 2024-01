Cabo Frio vai promover reunião cultural para organizar evento em celebração à Iemanjá

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Coordenadoria Geral de Igualdade Racial, em parceria com a Secretaria de Cultura, realizará uma reunião cultural na terça-feira (16), às 15h, na sede da Secretaria Adjunta de Cultura em Tamoios, situada no Polo Cultural, no bairro Santo Antônio. O objetivo do encontro é organizar o evento em celebração pelo Dia de Iemanjá, em 2 de fevereiro.

A reunião é aberta a todos os interessados em participar da organização da comemoração, incluindo artistas, representantes de grupos culturais, instituições religiosas e comunidade em geral. Na pauta, serão discutidos temas como a programação do evento, o local da realização e a segurança.

“Vamos reunir a cultura local, religiosos e interessados para um momento muito importante e cultural por toda Cabo Frio. O Presente às águas vai unir todos que admiram a rica diversidade cultural do nosso município”, pontuou a secretária adjunta de Cultura, Danielle Costa.

A expectativa da Coordenadoria Geral de Igualdade Racial e da Secretaria de Cultura é que a comemoração cultural reúna pessoas para celebrar a cultura afro-brasileira e a importância de Iemanjá, a rainha dos mares.