Museu Regional do Sal, em São Pedro da Aldeia, recebe edição do projeto “Aldeia Criativa” neste domingo

O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos vai sediar a nova edição do projeto “Aldeia Criativa – Mercado Alternativo”. O evento acontece no próximo domingo (01/10), das 13h às 18h, sob o tema “Sal da Aldeia”. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia e tem entrada livre ao público.

A iniciativa irá apresentar peças criativas, moda autoral, gastronomia, chopp artesanal, recreação, música ao vivo e artesanato, entre outras atrações. Expositores interessados podem se cadastrar na feira por meio do telefone (22) 98150-4822. As inscrições passam pela curadoria da organização do evento.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, falou sobre a exposição. “A Aldeia Criativa, na sua 104° edição, já é um evento consolidado e de grande apelo. Realizarmos no Museu Regional do Sal faz parte de uma estratégia que visa a divulgação de nossos atrativos turísticos, uma oportunidade de mostrarmos o que de melhor temos a oferecer para turistas e moradores”, destacou.

O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos está localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Flexeira, ao lado da UPA de São Pedro da Aldeia.

Sobre o Aldeia Criativa

A Aldeia Criativa teve início no ano de 2017 e tem como objetivo promover um mercado alternativo que movimenta a economia local e leva cultura e diversão para a Região dos Lagos. Cada edição do evento é única, temática e conta com um grupo diferente de expositores, sempre com lanches artesanais, recreação infantil, música, arte, peças feitas manualmente, moda autoral, presentes criativos, artigos para o lar, sobremesas diversas e chopp artesanal. O evento completará 6 anos e tem mais de 100 edições em sua história na Região dos Lagos.

A organizadora do Aldeia Criativa, Kelly Aoki, comentou sobre a realização do evento em São Pedro da Aldeia. “Voltar com a Aldeia para São Pedro é sempre bom, sendo em um espaço novo, tão significativo para nossa história é ainda melhor! O Museu Regional do Sal merece a visita de todos, se essa visita for em dia de Aldeia Criativa, a felicidade será em dobro”, afirmou.