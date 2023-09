Salineira realiza ações de conscientização no trânsito de Cabo Frio

A Semana Nacional do Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. No mesmo período também é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade e o Dia Mundial Sem Carro com o objetivo de promover a mobilização da sociedade sobre hábitos mais sustentáveis com foco no bem-estar de todos. No último dia da semana comemorativa, a Salineira realizou uma ação com o tema: “No trânsito, escolha a vida”, nos semáforos da região central de Cabo Frio. A programação teve a participação dos jovens aprendizes da empresa e contou com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade. Foram expostas mensagens de alerta e conscientização aos motoristas, pedestres, cliclistas e motociclistas sobre atitudes fundamentais para preservação da vida humana. Durante o mês de setembro também foi realizada uma campanha interna para os motoristas e nas redes sociais da empresa.