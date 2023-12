Mutirão de limpeza e ordenamento da Comsercaf chega ao bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio

O bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, ganhou nesta quinta-feira (7), um mutirão de limpeza e ordenamento. Os trabalhos começaram às 8h e se estenderam por toda a manhã. A força-tarefa contou com várias equipes da Comsercaf que realizaram serviços de iluminação; roçada da grama; pintura de meio-fio; poda; varrição; retirada de lixo e entulho; limpeza de bueiros e desentupimento de rede.

Os mutirões integram o planejamento estratégico da autarquia e têm sido prioridade da atual gestão para resolver as questões mais urgentes dos moradores. A intermediação para solicitar o serviço é feita, em sua maioria, por lideranças comunitárias, que são prontamente atendidas.

Essas ações fazem parte do planejamento estratégico da autarquia e já passaram por vários locais, dentre eles: bairro Tangará, Monte Carlo, Florestinha, Rua Orlando Bragança, mais conhecida como a Rua do DPO, em Tamoios; Boca do Mato, Jacaré; Morubá; Praça dos Quiosques de Vidro, na Praia do Forte; Avenida Wilson Mendes e Vila do Sol, em Cabo Frio.

“Os mutirões de limpeza e ordenamento têm sido ferramentas desta gestão para solucionar problemas pontuais dos bairros de forma mais efetiva. Já passamos por diversos locais e, em breve, as ações chegarão à sua rua”, explica a presidente da Comsercaf, Patrícia Brandão.

Para solicitar um serviço da Comsercaf entre em contato com a Ouvidoria: (22) 2648-8907 ( também é WhatsApp)

Endereço: Av. Nelore, 200, Monte Alegre

Horário de funcionamento: das 8h às 12h e das 14h às 17h.