Morro da Guia, em Cabo Frio, passa por melhorias

A Prefeitura de Cabo Frio está realizando uma sequência de melhorias no Morro da Guia, ponto turístico localizado às margens do Canal do Itajuru, no Centro. A revitalização está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Visando a segurança para os visitantes e moradores que circulam no ponto turístico, está sendo realizada uma reforma e troca no deck de madeira. Na subida do Morro da Guia, a equipe está reformando os banheiros. Os guarda-corpos do local também estão sendo reformados.

“Iniciamos as obras no Morro da Guia e estou muito feliz de fazer esse anúncio, de uma reforma muito esperada em nossa cidade. O Morro da Guia é um ponto de visitação lindo, um grande cartão postal da nossa Cabo Frio”, destacou a prefeita Magdala Furtado.

Do alto do Morro da Guia, os visitantes têm uma visão panorâmica e privilegiada de Cabo Frio. Nele se encontram vestígios do período tupinambá, pedras sulcadas com marcas de amolação de machados e flechas, e o trono do Pajé Tsumé. Encontra-se ainda a Capela de Nossa Senhora da Guia, erguida em 1740, conjunto arquitetônico e religioso de expressiva riqueza.