Novo posto do BPRv é inaugurado em Iguaba Grande

Nesta quinta-feira (27), foi inaugurado em Iguaba Grande o novo Posto do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) de Iguaba Grande, que agora fica localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 106. A mudança tem como objetivo aprimorar a eficácia do policiamento para a população, já que o novo posto tem uma localização estratégica, favorecendo as operações.

A nova instalação da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária, cedida pela Prefeitura, conta com alojamentos masculino e feminino, refeitório, salas de reunião, de operações, atendimento e de monitoramento.

Durante a solenidade, o Prefeito Vantoil Martins afirmou que Iguaba Grande segue investindo cada vez mais na área da segurança. “Eu considero a área de segurança um dos principais pilares para o desenvolvimento de qualquer cidade. Hoje podemos dizer que Iguaba Grande além de estar recebendo um novo posto da Polícia Rodoviária Estadual, Iguaba também estará ganhando um novo espaço, onde estaremos potencializando o turismo. Sempre foi um sonho antigo de Iguaba Grande poder fazer, ali na Pedra da Salga, um local onde pudéssemos investir nos lazer, entretenimento e turismo para os nossos moradores e todos aqueles que nos visitam.” declarou o Prefeito.

O Coronel PM Carmo ressaltou que o novo prédio é moderno e traz mais qualidade para o dia a dia dos policiais. “Celebramos a cessão de um prédio de alta qualidade, com instalações amplas e funcionais para as atividades da Polícia Militar. A mudança para esse local traz inúmeros benefícios, contribuindo para oferecer uma melhor prestação de serviços à sociedade. O Batalhão de Polícia Rodoviária possui 5 companhias destacadas, com total de 39 postos de policiamento rodoviário para realizar policiamento extensivo aos 6.000 km de malha rodoviária estadual. O município pode se orgulhar de ter o privilégio em sediar uma dessas companhias.”

O antigo posto será utilizado pela Prefeitura como sede da secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. O intuito é transformar o local em destinação turística com um polo gastronômico à beira da lagoa, oferecendo mais opções de lazer aos moradores e visitantes.