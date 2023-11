O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Arraial do Cabo

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, ontem, a Lei que confere ao município de Arraial do Cabo o título de Capital Nacional do Mergulho. De iniciativa do deputado Gutemberg Reis, do MDB do Rio, a proposta foi relatada pelo senador Romário na Comissão de Educação e Cultura. O texto foi aprovado na Câmara em 2021. Arraial do Cabo tem mais de 200 pontos de mergulho e dezenas de naufrágios catalogados além de ótima visibilidade, dada a transparência do mar, possibilitando boas condições para a prática em qualquer época do ano. O mergulho em Arraial do Cabo e municípios vizinhos movimenta não só toda uma infraestrutura de turismo e de esporte, mas também de cultura gastronômica. Os locais mais procurados de Arraial do Cabo são a Praia do Forno, a Praia do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia José Victor Coutinho da Costa, o Vitinho de Zé Maia, do PL, teve o mandato cassado e os votos nas eleições de 2020 anulados por decisão da juíza eleitoral do município Anna Karina Guimarães Francisconi, por fraude a cota de gênero nas eleições municipais. A magistrada também decretou a inegibilidade de Ivana Pereira Pessanha de Miranda, Carla Simone Villas Boas Hashimoto e Mirtes Gomes cujas candidaturas configuraram a fraude. A magistrada, na setença, frisa que as candidaturas femininas, do PL apenas cumpriram a exigência para garantir as candidaturas masculinas que obtiveram tratamento privilegiado para concorrer em situação de vantagem em relação às mulheres.

Ivana, teve apenas dois votos, não se lembrava o nome do partido que concorreu ou o significado da sigla PL. Carla e Mirtes tiveram apenas quatro votos. As duas não fizeram campanha nem nas redes sociais. Elas declararam que, por serem “obesas”, tiveram receio de ir à rua fazer campanha. A juíza determinou ainda a rretotalização dos votos após confirmanda a setença pelo TRE.

Búzios

Áudio vazado do ex-vereador, Flávio Machado, causa o maior “titi” no município de Búzios. O ex-vereador fala que está só esperando sair sua aposentadoria para meter o pé do governo do prefeito Alexandre Martins. Que coisa!

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, em entrevista para o jornalista, Cleber Lopes, da Litoral FM, 94,6, disse que Alexandre Santana agora é Alexandre de Magdala. Se Alair falou, tá falado. E agora?

Iguaba Grande

Com a saída de Elifas Ramalho da Câmara e entrada do novo vereador Fabrício Torquato, vagou a cadeira de segundo vice- presidente. Na próxima terça-feira, vai ser realizada a eleição para preenchimento da cadeira e vereador, Alan Rodrigues, corre tranquilamente para sentar na cadeira. O moço tá com tudo e não tá prosa.

Araruama

Daniela de Livia está rodando pela cidade. Hoje ela foi visitar o Colégio Celina Mesquita para ouvir as demandas.