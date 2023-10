O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 04

Búzios

Búzios vai celebrar a diversidade no fim de semana durante a oitava edição da Pride Búzios. O evento que se tornou um marco na celebração da comunidade LGBTI+ na cidade acontece na Praça da Ferradura. A festa começa na sexta-feira com o “House Day”, apresentando o melhor da house music. No sábado, tem o “Carna Pride” embalado por axé e música eletrônica Domingo, é o ponto alto do evento com a Parada do Orgulho LGBTI+ de Búzios que celebra os dez anos de militância e ativismo LGBT no município. A Pride Búzios celebra nãop apenas a diversidade mas também promove a tolerância e a aceitação onde as vozes da comunidade LGBTI+ podem ser ouvidas, onde histórias são compartilhadas e onde a mensagem de amor e respeito é amplificada.

Cabo Frio

A secretaria de Saúde de Cabo Frio prometeu pagar, até o próximo dia 10, o salário corrigido de todos os servidores que receberam de forma errada. O salário de muitos funcionários ionarios veio faltando de 500 até um mil reais, o que gerou uma enxurraa de reclamações e críticas. A informação é dos presidentes do SINDCAF Fábio Claudino dos Santos e do SINDSaúde Gelcimar Almeida. Segundo eles, os coordenadores de cada unidade de saúde en caminharão a coordenação geral de enfermagem a lista dos funcionários que receberam a menos e que será encaminhada ao RH assim que as atualizações forem concluídas.

Os sindicatos ainda na nota, informaram que a prefeitura durante reuniao, esta semana, anunciou que o pagamento do retroativo do piso nacional da enfermagem, que estava previsto para ser pago no próximo dia 10, será antecipado. O depósito em conta está previsto para a próxima sexta-feira dia 6.

Araruama

A vereadora de Araruama, Penha Bernardes, prometeu apresentar, na sessão desde quinta-feira, moção de repúdio ao vereador José Magno Martins, conhecido por Magno Dheco, do PP, caso o parlamentar não se retrate e peça desculpas por discurso de cunho machista na Tribuna da Câmara semana passada. O alvo do verador foi Joice Moura. Irritado com as frequentes críticas que ele diz receber dela nas redes sociais durante as sessões da Câmara o verador disse que o motivos dos comentátios de Joice seria a vontade de ter um econtro íntimo com ele, por quem seria apaixonada. A vereadora Penha Bernardes considerou as declarações machistas e repugnantes e lembrou que os vereadores são pessoas públicas que estão sujeitos as críticas da sociedade. Ela disse que os comentários de Dheco atinge todas as mulheres de Araruama. O vereador reiterou o que disse e garantiu que não vai se retratar.

Arraial do Cabo

Na tarde desta terça-feira (3), a Prefeitura de Arraial do Cabo realizou uma reunião para planejar o verão 2024 que está se aproximando. O objetivo foi discutir as principais demandas da alta temporada, período em que o município recebe um intenso fluxo de turistas. Em pauta estavam a mobilidade urbana, entrada de ônibus de turismo, pronto atendimento no hospital, ordenamento do Turismo Náutico, ações de flanelinhas e os preços de estacionamentos, além da limpeza em todo o período. Durante a reunião também foi enfatizado o pedido sobre a integração entre os órgãos responsáveis pelo ordenamento na cidade.

Iguaba Grande

Os ministros do TSE mantiveram, ontem, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio que determinou a cassação do diploma de Elifas Ramalho, vereador do município de Iguaba Grande, nas eleições 2020, por fraude à cota de gênero. Em seu lugar vai entrar o suplente, Fabrício Torquato, do Republicanos. O TSE reconheceu que Jackeline Hermida foi lançada candidata fictícia pelo partido para que a legenda alcançasse o número mínimo de candidaturas femininas.

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da prefeitura de São Pedro da Aldeia, que o prefeito, Fábio do Pastel, vai homenagear os professores aldeenses como fez no ano passado. Dizem que em 2022 teve até um violinista em barquinho na lagoa que causou muita emoção. Que venha a festa!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema está com vagas para o curso de “Confeccionador em Bolsas de tecidos”. As inscrições devem ser feitas de forma presencial, no dia 09 de outubro, das 08h30 às 20h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo. Podem participar maiores de 18 anos e que tenham o 5º ano do Ensino Fundamental. Os documentos necessários para a inscrição são: 2 fotos 3×4, Comprovante de Residência, RG e CPF (cópia) e Comprovante de Escolaridade. O critério adotado para preenchimento das 14 vagas será definido por ordem de chegada. Por isso, fique atento às datas de inscrição e entrega dos documentos. As aulas são presenciais e terão início no dia 17 de outubro, de segunda a sexta, nos turnos da manhã e tarde.