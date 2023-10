Obras da praça da Colina, em São Pedro da Aldeia, entram em nova fase

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua investindo em obras que buscam oferecer lazer, prática esportiva e qualidade de vida à população aldeense. O que antes era um campo vazio na Colina, agora está se transformando na primeira praça do bairro. As obras de construção do equipamento, feitas com recursos próprios, estão a todo vapor.

Nesta quarta-feira (04/10), a equipe de trabalho realizou serviços de regularização do solo e construção do muro de contenção da arquibancada. A próxima etapa da obra será a finalização da mureta da arquibancada e a movimentação de terra para, em seguida, dar início à construção do campo de futebol, que ocupará uma área de 1.043, 94 m².

O projeto prevê a implementação de área de convivência, estacionamento, campo de futebol, quadra poliesportiva, arquibancada, área infantil com brinquedos e canteiros arborizados, com espécies de árvores ornamentais e arbustos.