O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Cabo Frio

Uma postagem da comunicação na página oficial da prefeitura, numa rede social, na tarde de ontem, provocou uma enxurrada de críticas pelo conteúdo preconceituoso e que estereotipava turistas mineiros como “favelados.” A matéria noticiada pelos veículos de imprensa da região foi parar na coluna de Anselmo Gomes, Jornal O Globo. Pelo visto, a crise na prefeitura faz morada e já tem gente dizendo, a prefeitura tá com os cofres em situação nada confortável. Corredores, o Sombra, teria ouvido que o Coronel Rui França, pode deixar sua pasta, por desconforto com alguns membros do governo e por causa da “pressão” de alguns vereadores. Vale lembrar, que Rui França é vereador e pode voltar para a Câmara. Fogo no parquinho.

Búzios

A prefeitura de Búzios iniciou ontem, através do SUS, a distribuição do canabidiol, medicamento a base da maconha que vai beneficiar 320 crianças que estão cadastradas no programa, além dos casos de urgência. O pequeno Allan, de 10 anos, com Síndrome de Down e síndrome de West, foi o primeiro beneficiado. Os pais, Geziel e Ladyane, emocionados, disseram que o óleo de cannabis trouxe alívio e esperança. Os pacientes aptos a receber o medicamento foram acompanhados por profissionais de saúde, receberam a receita médica e possuem a autorização da ANVISA para a importação do canabidiol. A prefeitura entrará em contato com os pacientes para agendar a entrega. O projeto de expansão em 2024 promete atender mais faixas etárias e pacientes vítimas de Parkinson, Alzheimer e de dor crônica, além de instalar um centro de pesquisa com a Fiocruz.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande será palco do Encontro Nacional de Motociclistas neste final de semana. O evento que começa nesta sexta-feira (08), vai contar camping, expositores, além de praça de alimentação e muito rock.

Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira (6), o recém-empossado secretário de Defesa Civil de Arraial do Cabo, Ricardo Ferreira Pereira, acompanhou os testes do processo seletivo de novos Guarda-vidas do município. A atividade, que aconteceu na Praia dos Anjos, faz parte da capacitação para o verão que está se aproximando. Diversos testes de aptidão física foram realizados. Ricardo é 2º Tenente do Corpo de Bombeiros da reserva e possui grande experiência em ocorrências relacionadas a desastres. Com sua grande bagagem, traz no currículo atuações nas praias do Rio de Janeiro e em hospitais de referência do Estado, além do trabalho no setor de socorro pré-hospitalar.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que Daniela de Lívia pode se filiar ao MDB, para concorrer o pleito eleitoral de 2024. A moça que é pós graduada, Especializada em várias áreas de Gestão Administrativa e Pessoas, tá de olho na cadeira de prefeita. Atualmente, Daniela exerce o cargo de Gerente Select do Banco Santander. O casal da Educação é que vai abençoá-la.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia, Isaías do Escolar, falou em entrevista ao programa Bom Dia Litoral, desta quarta-feira (06), que a prefeitura aldeense tem atualmente uma folha “inchada” com muitos servidores. Segundo o mesmo, os moradores poderiam receber mais benefícios do governo. Isaías, criticou a qualidade do uniforme dos estudantes e questionou os gastos. Citou também a episódio ocorrido no colégio em que foi fiscalizar uma obra. Por último disse se seus pares forem do “Amém” ele é do “Aleluia,” ou seja, é oposição e o único na Câmara.

Saquarema

Nesta semana, o Emprega Saquá está com 61 vagas de empregos com salários que variam entre R$ 1.302,01 e R$ 3.906,00. Confira as vagas e saiba como se candidatar em nosso site. Acesse agora: https://www.saquarema.rj.gov.br/emprega-saqua/