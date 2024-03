O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Saquarema

Saquarema vai sediar uma das dez etapas da corrida olímpica do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que vai definir as duplas que representrão o Basil nos Jogos Olímpicos de Paris. Carimbam o passaporte para a capital francesa as duas duplas mais bem colocadas de cada gênero que estiverem entre as 17 primeiras do ranking mundial. Até o fim da corrida olímpica, no dia 9 de junho, serão realizadas dez etapas Elite e Challenge do Circuito Mundial. Brasília recebe uma etapa Elite. Já Recife e Saquarema serão sede de etapas Challenge. O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei Radamés Lattari, avalia que a realização das etapas no Brasil facilita a logística e diminui o desgaste das duplas que ainda brigam por uma vaga nos jogos de Paris.

Cabo Frio

A agressão a dois turistas mineiros pelo funcionário de um quiosque na Praia das Conchas, em Cabo Frio, que se recusaram a pagar a taxa de serviço, que não é obrigatória, ganhou repercussão nacional e destaque nos principais veículos de comunicação do país. Uma das vítimas, de 38 anos, teve que ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Central de Emergência de Cabo Frio para levar pontos na boca e na cabeça. O caso aconteceu na sexta-feira. De acordo com o delegado de Cabo Frio, Alessandro Gabri, o trabalhador argumentou que os dois, que são irmãos, teriam concordado em pagar o que consumissem e a gorjeta para ficar na barraca. O funcionário ficou irritado no momento em que a dupla pediu a conta e se negou a quitar os 10%. Os três, então, iniciaram uma discussão e as agressões. O garçom disse a polícia que apenas se defendeu dos irmãos.

Búzios

O Josué Pereira, presidente interino da Câmara Municipal de Búzios, foi o convidado do Programa Bom Dia Litoral, desta quarta-feira (06). Josué Pereira é um dos nomes na lista de pré candidatos para a eleição suplementar, marcada para o dia 28 de abril. Se dizendo ser do grupo do prefeito afastado Alexandre Martins disse que se sente preparado para assumir a prefeitura buziana.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo vai receber mais uma edição da Tradicional Exposição de veículos nos 9 e 10 de março. O público terá oportunidade de ver grandes relíquias, anos 70, 80 e 90. Um palco será montado na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, para apresentação de bandas.

Araruama

Os investimentos no setor da Educação caminham juntos com a geração de trabalho e renda em Araruama. Nessa quarta-feira, 06, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, vai inaugurar mais uma Casa Creche na Fazendinha. Com essa unidade já somam 8 Casas Creche no bairro. A nova unidade fica na Rua Vital Brasil, número 291, e poderá atender até 15 crianças, com idade entre 02 anos e 03 anos e 11 meses. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h. A Prefeitura vai oferecer o uniforme completo de verão e inverno e o kit escolar a todos os pequenos. Na unidade eles vão ter acesso à Educação Infantil de qualidade, sempre supervisionados por professores e auxiliares, alimentação balanceada, que será elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição, e recreação apropriada para a idade. Além disso, o projeto também gera trabalho e renda, já que transforma as casas de professoras que antes estavam desempregadas nesses núcleos de creches nos bairros; favorecendo assim os pais que moram nas proximidades e agora poderão seguir tranquilos para o mercado de trabalho, cientes de que seus filhos estão sendo bem assistidos com todo zelo e carinho necessários.

São Pedro da Aldeia

A caça ao Lobo, em São Pedro da Aldeia, continua. Segundo informações, Paulo Lobo não aparece na prefeitura a três semana e o sumiço já causa preocupação. Dizem que até sexta-feira pode ter novidades no canhão da fofoca.

Iguaba Grande

Na próxima sexta (8), em comemoração ao Dia das Mulheres, vai ser realizado um grande evento na Praça Edyla Pinheiro a partir das 17h. O evento será gratuito para toda a população, com o Grupo Embeleze oferecendo maquiagem, cabeleireiro, sobrancelhas e tranças, o Centro de Capacitação com serviço de manicure, Programa Saúde da Mulher e Patrulha Maria da Penha, com orientações, além do aulão de RitBox, de apresentações do Ballet Jovem, recital de poesia pela Casa de Cultura e muita música com a Banda SECULT fazendo tributo a grandes nomes femininos da música.