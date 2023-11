O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, em nota, prometeu para esta quarta-feira o pagamento da Moeda Itajuru, após uima seérie de reclamações de beneficiários em relação ao atraso na liberação dos recursos da Moeda Social que atualmente atende três mil famílias. Em nota, a prefeitura esclarece que o prazo final para o pagamentop do benefício é o quinto dia útil de cada mês e que devido a adequações processuais o pagamento do mês de outubro para os beneficiários será efetuado nestya quarta-feira.

A prefeitura informa também que o pagamento do diferencial do piso da enfermagem será realizado em folha complementar até o dia 10. O pagamento será realizado conforme a prestação de contas feitas pelo município ao Ministério da Saúde, com a atualização cadastral dos profissionais de enfermagem e demais áreas da saúde.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia inaugura, amanhã, a quadra poliesportiva da Ponta do Ambrósio totalmente reformada. A inauguração edtá prevista para às três e meia da tarde na Rua Antônio Araújo de Mendonça. A quadra passa a atender também aos alunos da Escola Municipalizada Vital Brasil. A quadra poliesportiva foi completamente revitalizada e ganhou uma mureta de contenção, além de novo piso, instalação de novos alambrados, traves e cestas de basquete, e postes com iluminação em LED. A praça também será palco para o projeto “Aldeia em Movimento”, da Secretaria Municipal de Esportes. Estão abertas inscrições para aulas gratuitas de kickboxing e futsal. As turmas de kickboxing serão para alunos a partir de 4 anos, já as de futsal serão para alunos de 7 a 14 anos.

Araruama

Os alunos do projeto “Milésimo Gol Rei Pelé” vão participar de um momento muito especial. Nesse sábado, 11 , o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Mauro Galvão, vai ministrar uma palestra e contar vários segredos do futebol de ouro para as crianças e adolescentes do projeto. Em seguida, os próprios alunos vão se apresentar, mas em campo, e mostrar que tem talento com a bola, em um torneio de futebol. O evento vai acontecer no Ginásio Poliesportivo João Baptista Soares, que fica na Praia do Hospício, a partir das 08h30 e a entrada será gratuita.

Iguaba Grande

O ex-vereador Elifas Ramalho voltou a sorrir, porque espera ser convocado pelo prefeito, Vantoil Martins, para assumir um espaço na prefeitura iguabense. Elifas Ramalho é muito querido pelos seus ex- companheiros de Câmara. Na academia, onde faz seus exercícios físicos, anda falando quer assumir em forma.

Arraial do Cabo

O Festival da Lagoa vai agitar o final de semana em Arraial do Cabo. A festa acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro, na Avenida Pedro Francisco Sanches, em Monte Alto. Só lembrando que o evento será realizado próximo ao condomínio Aroeira sempre a partir das 16h. Confira as atrações musicais: Dia 10, sexta-feira: Rita Moreira – 20h e Thiago Mastra – 22h

/ Dia 11, sábado: Yasmin Gulharte – 20h e Grupo Bom Gosto – 22h / Dia 12, domingo: Pagode do Varão – 18h e Ibis 7 – 21h.

Búzios

Em Búzios, não se fala em outra coisa, a não ser na exoneração do vereador Flávio Machado. Aliás, rola na Praça Santos Dumont que na prefeitura, todo mundo quer saber quem era a pessoa que, Flávio Machado, dialogava quando deixou escapar que só esperava a aposentadoria para “me ter o pé” da prefeitura. O Sombra “investiga” o caso.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema abriu novo chamamento público para selecionar pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos para participarem do “Programa de Valorização das Atividades de Cuidadores de Animais Domésticos de Pequeno Porte”, instituído pela Lei Municipal n° 2.290, de 5 de outubro de 2022. Criado com o objetivo de promover o bem estar aos animais da cidade, além de gerenciar políticas públicas voltadas aos pets do município, o programa irá conceder aos cuidadores selecionados mediante os critérios, condições e requisitos para manutenção das atividades, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais por animal cuidado, conforme a demanda dos serviços e a possibilidade orçamentária, podendo o valor ser alterado por Decreto Municipal, de acordo com o edital do programa. O pagamento do auxílio será feito por meio da Moeda Social SaquaPet, administrado pela Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais.