Prefeitura de São Pedro da Aldeia avança na modernização da  iluminação pública com lâmpadas de LED

A modernização do parque de iluminação pública já é realidade em São Pedro da Aldeia com a instalação de cerca de 1.900 luminárias de LED em 25 bairros da cidade. O trabalho é feito pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, com o objetivo de oferecer um serviço mais eficiente e econômico, além de aumentar a sensação de segurança de moradores e visitantes.

A substituição de lâmpadas fluorescentes por LED já foi feita em ruas dos bairros Centro, Campo Redondo, Mossoró, Baixo Grande, Bela Vista, Ponta do Ambrósio, Estação, Balneário das Conchas, Fluminense, Praia Linda, Nova São Pedro, São João, Balneário São Pedro, Porto da Aldeia, Morro do Milagre, São José, São Mateus, Vinhateiro, Boqueirão, Poço Fundo, Rua do Fogo, Cruz, Flexeira e Retiro.

Fotos: Ayron Dias

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, ressalta o compromisso da gestão municipal em garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores. “É uma honra participar de mais um acontecimento para a nossa cidade se tornar um lugar mais iluminado e seguro. A colocação dessas lâmpadas só mostra o comprometimento do governo em fazer tudo aquilo que está no planejamento. Então, em breve, nossa cidade vai estar completamente iluminada com lâmpadas de LED”, afirmou.

A Estrada dos Passageiros passa pela troca de iluminação e os moradores se mostram animados com o serviço. Eliane Maria Tomás, que mora há três anos no Campo Redondo, elogiou a iniciativa. “Fico muito grata, pois aqui era muito escuro. Agora poderei sair pela manhã com meu cachorro e também à noite, pois tudo ficará iluminado. Só tenho a agradecer”, comentou.

Fotos: Ayron Dias

É importante destacar que a tecnologia LED é mais econômica em relação aos modelos de iluminação tradicionais. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento (Bndes), as principais vantagens da tecnologia incluem a economia de custos, redução do consumo de energia, durabilidade do material e ruas iluminadas por mais tempo, o que contribui para a diminuição do índice de criminalidade e de acidentes.

Além do trabalho de modernização, a Secretaria de Serviços Públicos também realiza a manutenção dos pontos de iluminação de todo o município. Diariamente, as equipes da pasta efetuam trocas de lâmpadas, de base e de braços nos bairros aldeenses. Os moradores podem agendar os serviços pelos números (22) 2627 6190 e (22) 2627 7055.