O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as incrições para as oficinas gratuitas de panificação do Firjan/SENAI em São Pedro da Aldeia. Os intressados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal, de oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde, para realizar o cadastro. São 20 vagas para cada oficina que vai ensinar fabricação de pizzas, biscoitos e salgados, além de doces e bolos.

As inscrições estarão disponíveis enquanto tiver vagas e não haverá cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever para mais de uma oficina. É necessário que os participantes tenham, no mínimo, 16 anos e apresentem documento de identificação no momento da inscrição. As aulas estão previstas para acontecerem entre os dias 20 e 24, na unidade móvel da Firjan/SENAI, que ficará localizada na Rua Teixeira Brandão, no bairro Nova São Pedro, às margens da Rodovia RJ-140, no lado da loja de departamento.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo retoma este ano o tradicional desfile cívico para marcar as comemorações dos 39 anos de emancipação político-administrativa e 521 anos de história na próxima segunda-feira, dia 13 de maio. O desfile, que terá como tema “a valorização do cidadão cabista”, vai exaltar as raízes, tradições e cultura do povo que construiu a história do município. Sorriso Maroto, Barões da Pisadinha e a Banda de reggae Maneva são as atrações musicais do aniversário da cidade. Maneva abre as comemorações no próximo sábado, às dez da noite. A banda de reggae já recebeu mais de 10 prêmios e acumula mais de 1 bilhão de streams em 18 anos de carreira. Os Barões da Pisadinha sobem ao palco da praia dos Anjos no dia 12, domingo. Rodrigo e Felipe Barão prometem desfilar um sucesso atrás do outro. O grupo Sorriso Maroto encerra a programação na segunda, 13, dia do aniversário da cidade.

Araruama

O Tenente Resende é o novo secretário municipal de segurança, ordem pública e defresa civil de Araruama. O anúncio foi feito, ontem, pela própria prefeita Lívia Belo a Lívia de Chiquinho logo após a nomeação. Ela desejou sucesso ao novo secretário no comando da segurança. Fernando Alberto Rezende Lima Rocha assume no lugar de Wellington Chaves Tavares exonerado depois que um áudio dele vazou instruindo a mobilização da guarda e do programa CPROEIS para garantir a segurança da pré-candidata do governo à prefeitura, Daniela de Lívia, o que configura crime eleitoral.

A prefeita anunciou a exoneração do secretário em vídeo numa rede social. Lívia disse que foi surpreendida pelo audio e garantiu que a máquina pública jamais será utilizada para beneficiar qualquer candidatura.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convida toda a população para a cerimônia de inauguração do novo Lar dos Idosos, no bairro do Porto da Roça. O evento será nesta quinta-feira, 09, a partir das 18 horas, na Rua Umbelina Simões, 101. O novo Lar dos Idosos foi ampliado e passa a contar com novas instalações, mais modernas e confortáveis.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande, em parceria com a empresa Eskimo, está se mobilizando para arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A ação tem como objetivo arrecadar colchões, roupas de cama, cobertores, água potável, ração para animais, alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas e calçados. Os donativos, que podem ser realizados por pessoas físicas, entidades e empresas, devem ser entregues em um dos cinco pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

Búzios

O Senador Romário, um grande defensor dessa causa, conheceu de perto as conquistas e projetos em prol das pessoas com deficiência.

Acompanhado pelo prefeito Alexandre Martins e pelo vereador Aurélio Barros, foi recebido pela secretária Luciana Sant’Ana. Um momento inspirador de troca e apoio mútuo.