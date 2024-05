Monte Alegre, em Cabo Frio, recebe no sábado ação social “Cras na Praça”

A Prefeitura de Cabo Frio promove no sábado (11) a ação social “Cras na Praça”, que acontece no bairro Monte Alegre, na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, 89, na Boca do Mato, das 9h às 12h. A iniciativa do evento é da Superintendência de proteção Básica da Secretaria de Assistência Social do município.

Serão oferecidos atendimento com assistente social; orientações sobre o Cadastro Único; Detran com agendamento de 2ª via de documento de identidade; Acessuas Trabalho com orientações sobre o mundo do trabalho; Centro Especializado de Atendimento à Mulher; Procon; atendimento com as secretarias da Melhor Idade e Esporte, e com a Superintendência de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência.

Haverá ainda atendimento do Setor de Subregistro, da Secretaria de Assistência Social, para solicitação de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito, além de corte de cabelo masculino, aplicação de flúor e aferição de pressão e glicose com o curso de enfermagem Cesap.

SERVIÇO

“Cras na Praça” – Monte Alegre

11 de maio | 9h às 12h

Endereço: Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, 89 – Boca do Mato