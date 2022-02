O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

Arraial do Cabo

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, está ansioso para implementar as próximas ações na cidade. Marcelo quer colocar a mão na massa, mas, pra isso, precisa aguardar a parte burocrática que é de praxe na administração pública. Ainda neste mês de fevereiro serão licitadas as obras do Posto de Saúde Hermes Barcellos, na Praia dos Anjos e o Posto de Figueira, que pode ser considerado um mini hospital. As praças de Figueira, Morro da Cabocla e do Sindicato também estão com a licitação marcada para este mês.

Araruama

A caldeirão político tá fervendo em Araruama. Os vereadores Oliveira da Guarda, Penha Bernardes e Valéria Amaral, estão bravo com os comentários que vem saindo nas redes sociais de que o primeiro ministro Chiquinho Da Educação, tem à Câmara de Vereadores nas “mãos”. Segundo informações, o Zagueirão teria falado que ele, Penha Bernardes e Valéria Amaral não fazem parte do tal fechamento. “Fogo no parquinho.”

Iguaba Grande

O Bar e Gastronômia Green Lounge, do vereador Tikinho e Dona Célia da Feirinha, tá virando o maior Point em Iguaba Grande. Os vereadores da cidade já estão marcando um grande encontro para está quinta-feira (10), após a reunião. O homem da mangueira vai pagar a gelada, com os coleguinhas, Alan Rodrigues, Luciano Silva e Elifas Ramalho. Balliester que não bebe vai só para assustar. Então tá…

São Pedro da Aldeia

A Escola Vital Basil, no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, está parcialmente destruída após um incêndio em maio do ano passado, vai ser reconstruída. O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, anunciou durante “live”, numa redde social, que a licitação das obras deve contecer nos próximos dias. O fogo que destruiu quase totalmente a escola teria começado pela cozinha da unidade. Há indícios de ter sido criminoso.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio anunciou para o próximo dia 21 o início do recadastramento obrigatório de todos os servidores municipais ativos e inativos. O objetivo é atualizar a base de dados de cada funcionário público e, ao mesmo tempo, atender ao “E-SOCIAL”, que é o Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Providenciarias do Governo Federal. De acordo com o secretário de Administração Paulo Baía, o recadastramento será realizado em todos os setores da prefeitura, incluindo COMSERCAF e IBASCAF. Os servidores efetivos, contratados, comissionados e os inativos deverão se recadastrar através de formulários online.

Búzios

O movimento “Por Nossos Filhos”, criado por pais de alunos da rede municipal de Búzios está pressionando o prefeito Alexandre Martins a suispender o ensino remoto e retomar, imediatamente as aulas presenciais no município. O ano letivo em Búzios, foi inciado esta semana de forma on line. A decisão do protocolo sanitário da secretaria de Educação que decidiu marcar, para o dia 7 de Março, o retorno presencial. O movimento Por Nossos Filhos promoveu um protesto, na segunda-feira, em frente a prefeitura intitulado “Luto Pela Educação” e iniciou um abaixo assinado on line pedindo o retorno as escolas que já tem mais de seiscentas assinaturas.