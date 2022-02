Arraial do Cabo realiza pesquisa para identificar perfil e grau de satisfação dos turistas

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo iniciou, em janeiro, a pesquisa turística para identificar o perfil e grau de satisfação do turista que visita o município cabista. A avaliação começou a ser realizada, primeiramente, nos Pontos de Informações Turísticas da cidade e, nesta semana, equipes da Secretaria iniciaram a abordagem presencial nos locais mais movimentados. Marina dos Pescadores, praias do centro e distritos já receberam a visita da comitiva do turismo.

De acordo com a pasta, a pesquisa de demanda possibilita que o poder público entenda quais são as necessidades da área e implemente políticas eficazes para a atividade. Além disso, auxilia no planejamento e desenvolvimento de novos produtos turísticos, permite a formulação de estratégias promocionais e de marketing; identifica as mudanças no mercado e melhora a prestação de serviços oferecidos.